L’espace de coworking dédié aux avocats de Montpellier veut moderniser la profession

Elodie Manonviller, fondatrice de l'espace de coworking pour les avocats. (Crédits : DR)

Ouvert officiellement aux professionnels depuis le 1er juin dernier en centre-ville de Montpellier, le nouvel espace de coworking pour avocats lance sa première rentrée 2020. Il ambitionne de proposer une nouvelle façon d’exercer la profession d’avocat, grâce à des bureaux plus flexibles et à une offre de formations et d’événements autour de thématiques liées au droit. Soutenu par l’incubateur du barreau de Montpellier, cet espace entend aussi devenir un pôle d’accès au droit pour les non-professionnels.