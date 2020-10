Comment Hibrid, spécialiste montpelliérain du tiers-lieu, se déploie en France

A Montpellier, le lieu est « the place to be »... Le Marché du Lez, ouvert en 2016 et enrichi des Halles du Lez depuis juillet 2019, est désormais un concept commerçant à part entière aux portes desquelles quelque « 600 commerçants candidats » se bousculent pour s'y installer, assure l'un de ses fondateurs, Alexandre Teissier.

Ce lieu branché et connoté vintage, qui s'étire le long du Lez et accueille brocanteurs, restaurateurs, ateliers de créateurs, fleuriste, food-truck ou barbier, mais aussi start-ups et espace de coworking, devrait faire des petits. Plusieurs projets sont « validés ou en cours de validation », mais en attendant, le groupe Hibrid, foncière créatrice et gestionnaire de tiers-lieux hybrides, vient de décrocher un projet parisien.

Des indépendants et du circuit court

Hibrid vient en effet d'être désigné lauréat, avec le groupement montpelliérain Ametis-Ideom (développement de logements sociaux et promotion immobilière) et la...