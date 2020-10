Consommation des ménages : l’Occitan mange plus local mais dépense moins

L'enquête sur les comportements d'achat des ménages, réalisée par le réseau des CCI d'Occitanie (via l'Observatoire économique OBSéco) au cours d'une année marquée par les gilets jaunes, est publiée le 13 octobre dans un contexte sanitaire très tendu et marqué par l'incertitude...

Elle a vocation à décrypter les habitudes et pratiques d'achats des habitants de manière à accompagner l'élaboration des stratégies territoriales au plus près des réelles dynamiques commerciales et à calibrer au mieux les politiques publiques de façon réactive.

Plus de 600 000 actes d'achats concernant un panel de 37 produits de consommation courante ont été passés au crible pour évaluer le potentiel de consommation des ménages, mesurer les parts de marché des circuits de distribution, identifier le niveau d'activité des pôles...