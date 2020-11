Comment Keetiz va aider les commerces, notamment les librairies

La start-up montpelliéraine Keetiz a développé une plateforme et une application de cashbask, c'est-à-dire un remboursement proposé aux consommateurs pour des achats effectués dans des commerces partenaires.

Pour se déployer rapidement, l'entreprise s'est adressée aux collectivités locales pour leur proposer des opérations de redynamisation du commerce physique local , qui récompensent les consommateurs pour leurs achats dans les commerces de proximité. Les sommes mises à disposition d'une collectivité permettent à la fois d'accroître le pouvoir d'achat des consommateurs et de relancer l'activité des commerçants.

« Notre 1e opération a eu lieu en décembre 2019, en collaboration avec la CCI 34, la Région Occitanie et le Conseil départemental de l'Hérault, et elle a permis de générer 852 000 € de chiffre d'affaires dans les commerces de Montpellier, Béziers et Sète, soit 2 650 commerces, et de rembourser 90 000 € aux consommateurs, explique Jean-Christophe Russier, fondateur et dirigeant de...