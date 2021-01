Somfy majoritaire au capital de Repar’Stores : pour quelle stratégie ?

La prise de participation majoritaire de Somfy au capital de Repar'Stores à hauteur de 60%, annoncée en décembre, est désormais effective. L'accord est assorti de promesses additionnelles permettant l'acquisition du solde restant des actions de Repar'Stores à échéance 2026.

Repar'Stores, créé en 2009 à Montpellier, est spécialisé dans les services de réparation et de modernisation des volets roulants en France. Il emploie à ce jour plus de 100 personnes, compte quelque 190 franchisés, et annonce, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020, un chiffre d'affaires franchiseur de 28 millions d'euros (en croissance de + 21,7% en moyenne sur les deux derniers exercices) et un chiffre d'affaires franchisés de 52,5 millions d'euros.

