Quelle stratégie 2021 pour le grossiste en horlogerie Philippe Mas ?

Spécialisée dans les pièces et outillages pour l'horlogerie et la bijouterie, la société Philippe Mas s'apprête à passer un nouveau cap. Créée en 1884 à Perpignan (66) et implantée à Marguerittes (30) depuis son rachat en 2015 par Jérôme Brejon, elle vient d'investir 700.000 euros dans des locaux situés sur la zone industrielle de Grézan, à Nîmes (30).

« Ce déménagement s'inscrit dans une stratégie logistique et commerciale, explique Jérôme Brejon. Le fait de nous rapprocher de notre transporteur DPD est une vraie valeur ajoutée. »

Depuis son arrivée il y a cinq ans, Jérôme Brejon a dynamisé l'entreprise : nouvelle charte graphique, recrutement de...