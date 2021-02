Chez Bienmanger.com, l’année de l’agilité et d’une périlleuse croissance

L'épicerie fine en ligne Bienmanger.com, dont le siège est à côté de La Canourgue, en Lozère, célébrait ses 20 ans en 2020... Une année-anniversaire particulière puisqu'elle a aussi été celle de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Pour ce spécialiste du e-commerce, qui, depuis son lancement, a élargi son périmètre à une offre du « bien-manger » et s'affiche désormais aussi comme magasin bio et caviste en ligne, la crise aura été un accélérateur.

« Les gens ont eu moins envie d'aller faire les courses en magasins et donc ils ont commandé en ligne, se souvient Laurent Caplat, fondateur et dirigeant de Bienmanger.com. Au 30 juin 2020, nous avons fini avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et en 2021, on devrait atteindre les 12 millions d'euros. »