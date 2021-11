La commune de Fournès se porte au soutien d’Amazon

La justice a annulé, le 9 novembre, l'autorisation environnementale accordée par la préfecture du Gard à la foncière Argan pour la construction d'un entrepôt logistique de 38.000 m2 destiné à Amazon, à Fournès, non loin de l'autoroute A9. En effet, le tribunal administratif de Nîmes ne reconnaît pas « l'intérêt public majeur » du projet. Mais la commune de Fournès conserve son ambition de l'accueillir.

Faisant fi des espèces protégées recensées sur site, l'avocat met également en avant que le tribunal ne ferme pas complètement la porte au projet « en donnant des pistes de travail à Argan », avec qui Me Maillot assure toutefois ne pas avoir échangé.

Depuis trois ans, ce "projet logistique Amazon", comme il est appelé ici, se révèle source de polémique et d'attaques judiciaires, allant jusqu'au soupçon de prise illégale d'intérêt puisque des élus de Fournès, ou des membres de leur famille, ont cédé des terrains à Argan dans cette opération et qu'une plainte a été déposée par un particulier.

« Certes le droit administratif et le droit pénal sont différents, et nous verrons ce que décide le procureur de la république de Nîmes, mais la notion de "détournement de pouvoir" a d'ores et déjà été écartée par les juges administratifs. Cela remet les choses à leur place », a notamment insisté Me Laurence Bourgeon, elle aussi avocate de la commune, alors que Thierry Boudinaud, le nouveau maire de Fournès (son prédécesseur ne s'est pas représenté devant les électeurs), n'a pas hésité à dire que l'équipe municipale précédente avait été « traînée dans la boue durant trois ou quatre ans ».