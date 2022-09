La stratégie de Repar’stores pour s’implanter à l’étranger

Repar'stores, réseau français pionnier dans la réparation de volets roulants, travaille activement à l'exportation de son modèle. En quelques mois, l'entreprise héraultaise, dont le siège se trouve à Saint-Jean-de-Védas, s'est successivement installée au Luxembourg en 2021 et en Allemagne cette année. Une filiale a été ouverte dans chacun des deux pays.

Si son implantation dans le Grand-duché est comparable l'ouverture d'une société dans une grande agglomération (630.000 habitants), l'inauguration d'un nouveau service en Allemagne revêt d'autres enjeux, autrement plus conséquents, avec un marché estimé à 140 millions de volets roulants. Soit le plus important stock en Europe et le double du parc français.

« Nous nous installons à Stuttgart, ville où se trouve la business unit Allemagne de Somfy, notre actionnaire majoritaire à 60% depuis le début de l'année 2021 », explique Guillaume Varobieff, le directeur général et cofondateur de Repar'stores et désormais de Repar'rollladen, nom de la nouvelle entité germanique.

Bases d'expérimentation

Cette proximité géographique avec son actionnaire majoritaire (une prise de contrôle totale est prévue au 1er janvier 2026) permet au groupe héraultais (150 salariés, chiffre d'affaires : 42 millions d'euros) de bénéficier de certaines de ses fonctions supports (RH, comptabilité...) déjà aguerries au us et coutumes locaux.

« Le métier que l'on fait n'existe pas ailleurs en Europe, du moins en réseau organisé, poursuit Guillaume Varobieff. Par ailleurs, il existe en Allemagne quelques particularités locales : pour s'installer, les artisans ont besoin d'une certification supplémentaire par rapport à chez nous (à l'instar des coiffeurs en France, NDLR). »

Alors que Repar'stores s'est déployé en France sur un modèle de franchises (220 franchisés couvrant 260 secteurs de vente), l'entreprise expérimente pour l'heure un développement intégré à l'étranger.

« Ce sont des laboratoires, des bases d'expérimentation. Nous verrons comment tout cela évolue pour nous implanter dans d'autres villes ensuite », pose le dirigeant qui pense déjà à l'ouverture d'autres pays.

L'an prochain, une installation est envisagée en Espagne, et plus précisément en Catalogne où Somfy dispose également de bureaux. L'Italie et la Belgique constituant d'autres marchés que Guillaume Varobieff et ses associés étudient avec appétit.