Neocity Promotion : « Le logement connecté, c’est un vrai argument aujourd’hui »

Quel est votre parcours et quand avez-vous lancé Neocity Promotion ?

Floris Coucke : J'ai été directeur des programmes des Villages d'Or (dirigeant : Jean-Luc Estournet, NDLR) à Lattes, avant de créer Neocity Promotion il y a deux ans, à Montpellier. Pour le moment, nous sommes deux et nous venons de nous installer à une nouvelle adresse, au sein de Bureaux & Co, au Millénaire. Selon les opérations, nous sommes positionnés sur du logement haut de gamme et sur du logement destiné à l'investissement locatif.

Quelles sont les opérations que vous portez aujourd'hui ?

Nous faisons de la promotion immobilière et un peu d'aménagement. Nous avons actuellement dix opérations en cours : une de 18 logements à Olonne-sur-Mer, une de 76 logements à Chartes, deux de 40 et 22 logements en Île-de-France, et six opérations sur la Côte d'Azur, à Saint-Maxime pour 25 logements, deux fois 12 logements aux Issambres, et 7, 9 et 10 logements à Saint-Raphaël. Ici, en région, nous venons de signer un premier foncier à Balaruc les-Bains, pour 120 logements, pour une livraison estimée 2021. Notre chiffre d'affaires global est de 71 M€.