@7 Center : le plus grand centre de bureaux régional inauguré

Près de 400 personnes étaient présentes le 18 mai à ce qui restera probablement l'un des événements majeurs de l'année pour la sphère économique régionale : l'inauguration du centre d'affaires baptisé @7 Center, sept bâtiments (33 000 m2) érigés sur un emplacement « premium » à l'entrée de la ville de Montpellier et dotés de 850 places de parking en sous-sol.

Le projet avait trouvé sa genèse dans le travail mené de concert par deux groupes immobiliers régionaux de poids : le Montpelliérain FDI Groupe (promotion immobilière, logement social, services immobiliers et gestion de patrimoine) et la holding Tissot à Nîmes (promotion immobilière, services immobiliers, foncière, gestion de parking).

Le binôme s'associait pour répondre à un appel à projet lancé par la SERM sur un îlot de la ZAC Portes de la Méditerranée à Odysseum, centre commercial et de loisirs aux portes de la ville. Le programme a été conçu par le cabinet d'architecture DGLA Sud (Yves Simon) et le cabinet Mégias (Pascal Megias).

À eux deux, ils portaient cinq bâtiments pour 25 000 m2, auxquels venaient s'ajouter deux immeubles portés par Vinci et Nexity. Vingt-neuf mois et 96 M€ d'investissement plus tard, les 7 immeubles de bureaux étaient livrés.

Une référence européenne

« L'@7 Center est désormais une référence parmi les centres d'affaires européens, souligne Pierre Tissot, fondateur de la holding Tissot, qui a rapatrié le siège de son entreprise sur le site et créé une quarantaine d'emplois. C'est le plus important programme d'immobilier tertiaire de France hors région parisienne. »

L'@7 Center, financé par des foncières investisseurs, héberge aujourd'hui les sièges sociaux de FDI Groupe (6 950 m2) et de la Holding Tissot (2 185 m2), les directions régionales de Vinci Construction (6 670 m2), Nexity (3 000 m2) et du Crédit Agricole du Languedoc (6 050 m2), mais aussi, au total, une soixantaine d'entreprises. Soit 1 500 emplois, « dont 600 n'étaient pas à Montpellier jusqu'à présent », souligne Romain Tissot, DG de Tissot Immobilier.

« Nous avons maintenant la volonté de créer une communauté avec des outils et des espaces de rencontre pour les entreprises du site », ajoute-t-il.

L'ensemble comprend également un pôle multi-services dédié aux entreprises : une crèche (150 berceaux, exploitée par Les Petits Chaperons Rouges), un restaurant de 300 couverts exploité par Elior et un centre de remise en forme de 600 m2, une conciergerie-pressing écologique (Ouiki Services), ces trois derniers étant des filiales de la Holding Tissot. Ces différentes structures devraient être opérationnelles en septembre prochain.

« Une aventure collective »

L'immeuble [email protected] hébergera les équipes de FDI Groupe (120 salariés), ainsi que Iliad (filiale montpelliéraine de Free) et West.

« L'@7 Center a été une aventure collective basée sur la confiance », déclare Dominique Guérin, le directeur général de FDI Groupe.

Les deux bâtiments de l'@ltis accueilleront les salariés du siège de la holding Tissot (une quarantaine), ainsi que Arkea, NéoSphères, la Holding Lucia (de Jean-Marc Bouchet*), le cabinet de l'avocat Me Hubert, Randstad, le cabinet Axiome, CBRE, le cabinet d'architecture Mégias, ING Ingénieries, ainsi que Auzy et Onfocus qui viennent juste de signer le bail. Le pôle multi-services sera installé au rez-de-chaussée. Et il reste aujourd'hui 170 m2 à louer.

L'immeuble @xiiom (5 400 m2) a été vendu pour 80 % de sa surface à la MSA du Languedoc (seule propriétaire occupant sur le site), qui y a déménagé ses 220 salariés en janvier. Le reste, 1 500 m2, sera occupé par AG2R La Mondiale d'ici cet été.

Le M'otion abrite principalement les équipes de Vinci Construction et Vinci Facilities, mais aussi Postimmo. Trois lots de 700 m2 au total restent à louer au rez-de-chaussée.

Nexity implante son concept Ywood

Le bâtiment du Crédit Agricole du Languedoc hébergera les 250 salariés du centre d'affaires, du Village by CA et du site montpelliérain du Crédit Agricole Technologies et Services (CATS), partenaire informatique des Caisses régionales du groupe Crédit Agricole. Sur les 17 sites du CATS en France, celui de Montpellier devient le centre d'innovation technologique pour l'ensemble du groupe.

L'immeuble comptera également les 200 collaborateurs des 16 start-ups incubées au Village by CA.

Enfin, le bâtiment bois Ywood sera occupé pour moitié par les 80 salariés de la direction régionale de Nexity (dirigée par Philippe Ribouet), et par BCA Expertise (expertise automobile) qui vient de retenir 500 m2 de bureaux. L'immeuble compte encore 1 000 m2 disponibles et des négociations sont en cours avec les potentiels locataires.

« Nous comptons aujourd'hui 150 000 m2 de bureaux Nexity sous le concept Ywood et l'Ywood de Montpellier, conçu par le cabinet A+ Architecture, est le 1e en Languedoc-Roussillon, fait observer Stéphane Bouquet, directeur Ywood Nexity, qui souligne que le bâtiment est labellisé BBCA (bâtiment bas carbone) et BDM (bâtiments durables méditerranéens).

Le dirigeant confie que le groupe présentera également un projet d'envergure sur le futur quartier d'affaires Cambacérès...

Emblématique

« L'@7 Center vient compléter la mixité unique d'Odysseum qui devient un véritable centre urbain », déclare Max Levita, président de la SERM.

Le maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, Philippe Saurel, souligne qu'avec l'@7 Center, la ville comptera trois centres d'affaires montpelliérain, avec le Nouveau-Saint-Roch en centre ville et le futur quartier d'affaires Cambacérès à proximité de la gare TGV : « L'@7 Center a un positionnement emblématique à l'entrée de la ville et annonce la couleur : à Montpellier, ça bouge, on crée de l'emploi ! ».

L'@7 Center en chiffres :

96 M€ d'investissement, dont 7 M€ de foncier

un chantier de 29 mois

450 emplois durant le chantier, 140 000 heures de travail

une parcelle de 18 871 m2

75 500 m2 de dallage, 120 000 m3 de terrassement, 2 000 tonnes d'acier

33 000 m2 de bureaux

850 places de parking sur deux niveaux en sous-sol

* Fondateur de Quadran à Béziers, revendu à Direct Energie.