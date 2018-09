La résidence Joia, à Montpellier, sera livrée début 2021 dans le quartier des Beaux-Arts. (Crédits : Pragma - NBJ)

Le temps des promoteurs est toujours un temps long, parfois plus sur certaines opérations que sur d’autres. Les deux programmes immobiliers Joia et Kaelis Comédie, situés à Montpellier et présentés par Pragma le 19 septembre , illustrent des cas de figure aux contraintes multiples.