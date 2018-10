Air Parc One : 12 000 m2 de bureaux aux portes de l’aéroport de Montpellier

Un campus tertiaire de 12 000 m2 de bureaux sortira de terre à horizon 2019, 2021 et 2023, aux portes de l'aéroport de Montpellier Méditerranée, sur la commune de Mauguio (Agglomération du Pays de l'Or). Le groupe CFC Développement* a procédé à la pose symbolique de la première pierre le 11 octobre.

Répartie sur trois bâtiments en R+2 et R+3 (avec 343 places de stationnement), le campus représentera un millier de postes de travail.

Le projet représente un investissement de 28 à 30 M€ pour CFC Développement, le foncier étant concédé en amodiation (convention d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat, moyennant une redevance).

« Nous avons imaginé cette vaste parcelle de 17 000 m2, sur laquelle sera érigé Air Parc One, comme un dialogue entre le tertiaire et l'aérien, déclare Bernard de Fesquet, président de CFC Développement. Chaque salarié sera, en quelque sorte, associé au ballet des décollages et atterrissages des avions. Nous avons voulu créer une osmose entre les deux univers... Il faut faire des avions qui vont passer au-dessus de leurs têtes un spectacle et non une contrainte... »