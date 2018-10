L’Ammonite, 3 000 m2 de bureaux à Odysseum

Le projet s'annonçait complexe dès le départ : en face du lycée Frêche, un foncier de 1 000 m2, coincé entre un rond-point, une ligne de tramway et surplombé de lignes haute tension. Le 18 octobre, le groupe Idec, qui a relevé le défi de la construction sur ce terrain très contraint, posait la première pierre symbolique d'un immeuble de bureaux. Les travaux, qui ont en réalité commencé en juin dernier, devraient s'achever en juin 2019.

Le programme, qui proposera 3 000 m2 de surfaces de bureaux en R+3, représente un investissement de 7 M€ (terrain et construction). Il est porté par deux filiales du groupe Idec : Faubourg Promotion, aménageur et promoteur d'immobilier d'entreprise, et Sequabat, antenne basée à Montpellier et spécialisée dans la conception et la réalisation d'immobilier d'entreprise, commercial et résidentiel.

Prouesse technique

Baptisé L'Ammonite, l'immeuble s'affichera comme un bâtiment « remarquable » du fait d'une architecture audacieuse caractérisée par un surprenant porte-à-faux de 15 mètres. Une prouesse technique que l'architecte du projet, Yves Simon (cabinet montpelliérain Zuo Architecture), explique : « Ce terrain était délaissé car improbable pour beaucoup de gens. Il présente en effet de nombreuses contraintes, mais il s'est aussi enrichi de ces contraintes. Ainsi, du fait d'une conduite d'eau alimentant tout le quartier, nous avons choisi ce porte-à-faux qui permet de maintenir la surface prévue... Le bâtiment épouse les formes de parcelle ».

« L'Ammonite fait partie d'un projet d'aménagement de la ZAC d'Odysseum, confié à la SERM il y a dix ans, souligne Max Levita, le président de la SERM. Ici, ce sont 100 000 véhicules qui passent chaque jour ! Ce bâtiment sera une pépite du quartier. »

De son côté, Chantal Marion annonce que les lignes haute tension seront enterrées.

Les trois-quarts de l'immeuble déjà vendus

L'Ammonite, qui offrira une vingtaine de places de parking, pourra accueillir quelque 300 postes de travail.

Les espaces sont commercialisés par BNP Paribas Real Estate, Arthur Loyd, CBRE, Norman Taylor et Thélène Entreprises.