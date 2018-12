Le promoteur Angelotti ouvre son show-room 2.0 à Montpellier

Le groupe Angelotti, né à Béziers il y a 35 ans et dirigé par Louis-Pierre Angelotti (président) et Roch Angelotti (directeur général), intervient sur le sud de la France en tant qu'aménageur-lotisseur et en tant que promoteur (Angelotti Promotion). Outre Béziers, il est implanté à Montpellier, Perpignan et Toulouse.

C'est à Toulouse qu'il a ouvert, en mars 2018, son premier espace Angelotti, « showroom 2.0 » dédié au logement sur-mesure et à destination des clients propriétaires occupants. Le second ouvre le 6 décembre à Montpellier, et le concept sera dupliqué dans les locaux du promoteur à Perpignan (zone Tecnosud) dans le courant du premier semestre 2019.

L'objectif est de permettre aux futurs acquéreurs de mieux se projeter dans leur futur logement et de personnaliser son intérieur.

« Cela correspond à la stratégie de Angelotti Promotion de favoriser la vente de logements neufs à des propriétaires occupants, souligne Frédérick Lanneau, directeur commercial. En moyenne, 50 % de nos ventes se font auprès de cette clientèle. »

L'achat d'un appartement en VEFA (vente en l'état futur d'achèvement) ne se fait plus uniquement sur plan et les promoteurs immobiliers sont désormais nombreux à avoir recours aux nouvelles technologies pour déclencher la prise de décision.

« C'est un achat qui engage des centaines de milliers d'euros, et l'objectif de l'Espace Angelotti, c'est de leur présenter les matériaux utilisés et les prestations pour un logement qui leur sera livré deux ans plus tard, ça les rassure, ajoute Pierre Le Jannou, directeur technique.

Domotique, conciergerie connectée et autoconsommation

Outre une vitrine de matériaux (peinture, carrelage, robinetterie, coloris, interrupteurs, douche ou baignoire, portes de placard), l'Espace propose la visualisation de ses choix via une visite virtuelle 3D, prestation développée avec l'entreprise Aiko Creative Vision (Jacou - 34), ainsi que la présentation du service de conciergerie connectée, en collaboration avec la Montpelliéraine Amaplace.

« Nous avons également développé, afin de nous démarquer de nos confrères, une application propre à Angelotti Promotion, baptisée Cocoon et dédiée à la domotique du logement, explique Pierre Le Jannou. Elle permet de gérer et programmer à distance le chauffage, la climatisation, l'éclairage, la fermeture et ouverture des volets, etc., et propose des scenarii de sécurisation de présence. Enfin, un réseau social permet d'échanger entre résidents et avec le syndic. »

Développé par l'entreprise Full Home Energy (FHE) à Perpignan, spécialiste de la gestion des énergies du foyer, l'application est proposée dans toutes les résidences et évolutive dans le temps.

« Nous lançons aussi des offres de production d'électricité photovoltaïque en autoconsommation, ajoute Pierre Le Jannou. Ce sera le cas sur la résidence Sky Lodge, sur les hauteurs du quartier Hôpitaux-Facultés à Montpellier, ainsi que sur la résidence Bleu d'Ancre à Canet-en-Roussillon. »

Près de 600 logements livrés en 2019

L'activité du groupe s'annonce chargée en 2019 : les travaux de la résidence Grand Large (92 logements avec piscine) commenceront en janvier 2019 à Sérignan. En juin 2019, le promoteur livrera 101 logements sur 146 de la résidence Bleu d'Ancre (au prix moyen de 4 000 €/m2, piscine sur le toit) à Canet-en-Roussillon, le reste un an plus tard.

Aux 3e et 4e trimestres 2019 seront livrés Green View (151 logements, 3 650 €/m2) à Juvignac, Home Inside (56 logements, 4 600 €/m2) à Montpellier, Oaky (85 logements, 4 150 €/m2) sur l'ancienne cave coopérative de Saint-Jean-de-Védas, Le Capitole (71 logements, 3 000 €/m2) à Béziers, et Urban Lodge/Urban Garden (120 logements, 3 100 €/m2) dans le centre ville de Béziers.

Au premier trimestre 2020, c'est la résidence Sea Side (45 logements) qui sera livrée à Mèze. Le lancement commercial de la résidence Sky Lodge (77 logements, 5 200 €/m2, avec conciergerie connectée, domotique) à Montpellier a eu lieu en septembre et devrait être livrée au premier trimestre 2021, tout comme Sporting Factory, une résidence de 215 logements (3 900 €/m2) sur l'écoquartier La Cartoucherie à Toulouse.

Enfin, plusieurs lancements commerciaux interviendront dans le courant 2019, notamment à Castelnau-le-Lez (30 logements), Castelginest (32 logements), Canet-en-Roussillon (50 et 100 logements), et Sérignan (160 logements).