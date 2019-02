Immobilier d’entreprise : plus de 100 000 m2 de bureaux commercialisés à Montpellier en 2018

Année après année, l'Observatoire de l'immobilier et du foncier d'entreprise de la Métropole montpelliéraine annonce des résultats « record ». Vérification faite, l'année 2018 affiche bien un chiffre record par rapport aux années précédentes sur le nombre de m2 de bureaux commercialisés : il s'élève à 104 489 m2 placés, soit une hausse de 28 % par rapport à 2017 (81 000 m2, et 65 400 m2 en 2016).

La barre des 100 000 m2 est donc franchie, situant l'année largement au-dessus de la moyenne décennale, à 67 000 m2.

« Ce chiffre traduit un marché très dynamique regroupant un grand nombre de transactions, soit 266 pour les membres* de l'Observatoire », commente la Métropole montpelliéraine dans un communiqué, précisant que « le stock de bureaux neufs disponibles ne dépasse pas 1,5 % du parc total ».

En revanche, le bilan est moins bon concernant les locaux d'activités, avec 81 400 m2 placés, contre 97 000 m2 en 2017 mais 74 800 m2 en 2016.

L'observatoire annonce également 92 763 m2 de terrains vendus, ainsi qu'un taux d'occupation de l'immobilier d'entreprise métropolitain de 83 %, incluant les pépinières (30 000 m2), soit 174 entreprises hébergées (1 595 emplois).

La Poste, EDF, Digital Works, etc.

L'année 2018 a enregistré deux implantations phares au sein de la Cité Créative (sur l'ex-EAI), cluster dédié aux industries culturelles et créatives (ICC) : la Halle Tropisme, tiers-lieu de l'innovation créative et culturelle ouverte en janvier (4 000 m2 dédiés à 200 entrepreneurs des ICC), et le Campus créatif ESMA (projet porté par le Groupe Icônes), un campus de 16 000 m2 qui accueillera quatre écoles (1 400 étudiants) et des équipements high-tech mutualisés.

Parmi les autres transactions emblématiques, l'Observatoire note un entrepôt de 5 066 m2 acheté par l'entreprise industrielle F.G.T. sur la ZI du Salaison à Vendargues, 2 621 m2 de bureaux loués par EDF dans l'immeuble Arion sur la ZAC Port Marianne à Montpellier, 3 750 m2 de locaux d'activité achetés par Bordelet Industrie (fabrication de cheminée design) sur la ZI du Salaison à Vendargues, 1 000 m2 de bureaux loués par La Poste dans l'Immeuble M'otion de @7Center à Montpellier Odysseum, 3 080 m2 de locaux d'activité achetés par Speed MGP (négoce et transformation de produits à base de plastique) dans la ZI du Salaison à Vendargues, 1 109 m2 de bureaux loués par Digital Works (OWNR) dans l'Hôtel d'Entreprises du Millénaire à Montpellier, ou un terrain de 11 552 m2 acheté par Labosud (laboratoire de biologie médicale) pour y installer un bâtiment mixte de 6 500 m2 à Garosud Extension à Montpellier.

* SERM-SA3M, Montpellier Méditerranée Métropole, Advenis, Arthur Loyd, BNP Paribas RE, Cushman&Wakefield, Tertia CBRE, Thelene Entreprises, ainsi que les transactions de Languedoc-Roussillon Aménagement et de Territoires 34.