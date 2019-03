Monuments historiques : Sèle Nîmes ouvre une agence à Narbonne

Les entreprises Sèle sont spécialisées dans la rénovation des monuments historiques et la maçonnerie du bâti ancien. Elles regroupent une centaine d'artisans sur trois sites, dont 45 emplois au siège social de Nîmes. Une nouvelle filiale devrait voit le jour à Narbonne en 2019, avec une dizaine de salariés.

"Nous sommes en phase de recrutement sur le département de l'Aude où nous avons plusieurs chantiers, détaille Rolland Picca, directeur de Sèle Nîmes. On travaille notamment sur le cloître de la cathédrale Saint-Just à Narbonne ou l'abbaye de Lagrasse, et nous allons commencé la réfection de l'église Saint-Vincent à Carcassonne (un chantier global à 6 M€ sur dix ans, ndlr)."

Les entreprises Sèle travaillent en moyenne sur "une dizaine de chantiers parallèles" en Occitanie et en PACA. Le siège social de Nîmes revendique un chiffre d'affaires de 4 M€ en 2018, et fait partie du groupe national Aurige (ex-groupe Lefèvre, 150 M€ de CA), également spécialisé dans les métiers de la taille de pierre et de la maçonnerie.

Rénovation du patrimoine : un enjeu touristique

Outre les chantiers audois, Sèle travaille sur les monuments romains de la ville de Nîmes (Arènes, Maison Carré), et...