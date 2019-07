Immobilier : Haussmann Group renforce son positionnement sur le segment du luxe

Le promoteur immobilier montpelliérain Haussmann Group a célébré en ce début d'été 2019 ses cinq ans d'existence. Cinq années où il a développé 11 programmes immobiliers, « sur un marché de niche où la demande est forte et la clientèle ciblée », précise le dirigeant Adrien Rambier.

Ce marché, c'est celui de la réhabilitation de patrimoine ancien en centre-ville. En 2019 à Montpellier, premier territoire d'implantation du groupe, quatre opérations auront été livrées : Renaissance, Mirabeau, Monceau et Sézanne, soit 60 logements au total.

Les travaux des programmes Confidence (10 logements dans le quartier Boutonnet) et Confluence (19 logements sur la place Saint-Denis) démarreront quant à eux au 1e trimestre 2020.

Haussmann Group est également implanté à Toulouse depuis 2017, et livrera l'opération Castilhon en 2020, en plein cœur de ville. Le promoteur, qui a ouvert un bureau à Marseille début 2018, compte trois programmes en cours à Aix-en-Provence et deux à Marseille, qui seront livrés entre 2020 et 2021.

« Notre volume d'affaires actuel est de 50 M€, et nous travaillons quasiment sans stock », déclare Adrien Rambier.

A l'occasion de cette date anniversaire, le dirigeant annonce que le groupe renforce son positionnement sur le segment de l'immobilier de luxe