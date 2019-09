Roxim : une 30ème bougie sous le signe de la solidarité et de la diversification

Le dynamique président du groupe de promotion immobilière Roxim, Marc Pigeon, trépigne d'impatience, à quelques minutes de présenter les engagements pris par son entreprise pour célébrer ses 30 années d'existence...

Le fondateur de cette entreprise familiale montpelliéraine, par ailleurs président de Build Europe (ex-Union européenne des promoteurs-constructeurs) depuis mai 2018 et auteur du manifeste Le logement : un défi européen - Une nouvelle stratégie (paru en avril 2019), revendique, sur les trois décennies qui viennent de s'écouler, un parcours toujours animé par "l'envie d'innover et de répondre aux besoins de la société".

Sa société à capitaux privés familiaux, créée en 1989, emploie aujourd'hui 48 collaborateurs pour un chiffre d'affaires global de 63 M€. Roxim s'est taillé une belle notoriété dans l'immobilier sur tout le grand sud de la France. Le promoteur annonce 5 400 logements à son actif à Montpellier bien sûr, mais aussi Fréjus (83), Nice (06), Saint-Raphaël (83), Courchevel (73) ou le pays basque (au travers de sa filiale Maneo).

300 logements livrés en 2020

"L'actualité immobilière du groupe, c'est le lancement commercial du programme de 82 logements sociaux et en accessibilité sur le Domaine de la Providence (acquis en tandem avec la FFB 34, qui y a installé son nouveau siège social, NDLR), énumère Anaïs Thourot, P-dg de Roxim Promotion. Nous livrerons début 2020 la résidence Chrysalide dans le quartier des Grisettes à Montpellier, qui propose des logements abordables (l'un des quatre projets retenus début 2018 par l'appel à projets logements abordables de la Métropole, NDLR), modulables et personnalisables en façade. En co-promotion avec Pitch Promotion, nous travaillons sur le programme Eden Roch sur la ZAC Nouveau Saint-Roch, pour une livraison fin 2021... Au total, en 2020, Roxim livrera 300 logements, dont 40 à Montpellier et le reste essentiellement en PACA."

Le promoteur est aussi à l'œuvre sur le projet de tour derrière l'Hôtel de Ville de Montpellier, sur les bords du Lez, pour laquelle il a été désigné lauréat, en novembre 2018, de la consultation lancée par la Ville et la SERM. Cette tour d'habitation de 17 étages et 28 mètres de haut sera dessinée par les architectes Jean Nouvel et François Fontès. Bâtiment totem, elle offrira un nouveau geste architectural emblématique, mais aucune image n'a filtré pour l'heure, le projet restant à affiner...

Un mystérieux projet « médical »

Le groupe familial ne s'en est pas tenu à l'immobilier et, en 2008, a élargi son champ d'intervention aux activités de bien-être, sports et loisirs en ouvrant une salle de fitness, l'Espace Club 7.

En 2014, Roxim faisait le buzz médiatique en inaugurant Le Nuage dans le nouveau quartier Port Marianne, un espace dédié au sport, au bien-être et à la santé, dessiné par le designer français Philippe Starck. Roxim envisage de dupliquer ce concept dans d'autres villes sous d'autres formes architecturales toujours esquissées par Philippe Starck.

Enfin, dans sa conférence de presse le 9 septembre, Marc Pigeon entrouvre une porte vers un nouvel axe de diversification : "Nous prévoyons d'aller plus loin dans la santé, jusqu'au niveau médical, en lien avec les besoins d'aujourd'hui", consent à dire Carole Pigeon. Mais le président fondateur du groupe ne veut rien lâcher de ce projet "avant fin du mois prochain", assure-t-il, mystérieux...

LGBT, mal-logement et patrimoine naturel

Pour ses 30 ans, le groupe familial a décidé de marquer le coup en faisant un don de 100 000 € à trois associations citoyennes régionales (à raison d'un tiers pour chacune) : Le Refuge (association créée en 2003 à Montpellier et présente partout en France, dont la vocation est de prévenir et lutter contre l'isolement et le suicide des jeunes LGBT), Habitat & Humanisme (mouvement national agissant en faveur du logement pour les personnes en grande précarité) et le Conservatoire d'espaces naturels PACA (préservation du patrimoine naturel).

Les trois associations sont en quête de moyens mais aussi de visibilité. Roxim ambitionne d'y contribuer, via ce don mais aussi au travers d'une journée d'action destinée à sensibiliser et mobiliser le grand public autour des causes défendues par les trois associations.

Ainsi, le 21 septembre, une grande manifestation sur le parvis du Nuage donnera-t-elle la parole au Refuge, à Habitat & Humanisme et au Conservatoire d'espaces naturels, invitant le grand public à écouter plusieurs tables rondes et à pédaler sur une vingtaine de vélos connectés, transformant les kilomètres parcourus en euros au profit des associations.

Interpellé sur son action en qualité de président de Build Europe, Marc Pigeon, qui s'est lancé dans une croisade européenne pour défendre l'idée d'un "logement plus abordable », répond qu'en la matière, « même si tout le monde me trouve formidable, les choses sont lentes à bouger"...