Le promoteur Vestia investit 3 M€ sur un nouveau concept santé

Le promoteur immobilier montpelliérain Vestia Promotions a présenté, le 17 septembre, son projet d'un centre médical et paramédical d'un nouveau genre : "Une structure de bien-être bio-psycho-social qui rassemblera des praticiens pluridisciplinaires dans le but d'améliorer la santé globale des personnes fragilisées par l'âge ou la sédentarité, des patients souffrant de pathologies chroniques (cancers, déficiences cardio-vasculaires, surpoids, obésité) et des femmes enceintes".

Ce projet immobilier, baptisé Eau de Verveine, prendra corps en plein cœur de Montpellier, sur la friche de l'ancienne et vaste quincaillerie Broussous & Calmels (650 m2 sur deux niveaux et un sous-sol).

Le centre a été imaginé par le Dr Robert Le Stum : "Nous souhaitons remédier au déficit de prévention primaire et secondaire par des activités physiques adaptées en réunissant les praticiens. Il s'agit de faire adopter aux personnes des comportements favorables à leur santé".

Esprit collaboratif

Le concept sera donc le suivant : un centre accueillant des cabinets médicaux et paramédicaux "dans un esprit collaboratif", précise Jean-Patrick Brouillard, président de Vestia Promotions. Les patients y...