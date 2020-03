Sofidy rachète Le Georges V à Antigone

Filiale de Tikehau Capital, la société gestionnaire de fonds immobilier Sofidy annonce l'acquisition de l'immeuble Le Georges V, dans le quartier Antigone de Montpellier, pour un montant de 5,8 M€. D'une surface de 2 600 m2, il est occupé par l'Observatoire des métiers et les missions locales de la Région Occitanie, et par la Trésorerie générale de l'Hérault.

"Situé au cœur de la région Occitanie, qui voit croitre sa population de 47 000 habitants par an, Montpellier s'impose comme une métropole régionale attractive pour les entreprises et incontournable pour les investisseurs", souligne Grégoire Gas, directeur adjoint des investissements de Sofidy.

Fondée en 1987, Sofidy gère pour le compte d'institutionnels et de plus de 50 000 épargnants un patrimoine immobilier d'une valeur de près de 6,2 Mds €, constitué de plus de 4 200 actifs commerciaux et de bureaux.