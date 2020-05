Bureaux & Co maintient ses projets à Montpellier, Nîmes et Béziers

La société montpelliéraine Bureaux & Co, spécialiste de la location d'espaces de travail partagés, maintient ses objectifs de développement malgré la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19.

"Quand la situation sanitaire le permettra, nous ouvrirons, espérons-le en 2020, de nouveaux sites à Montpellier, Nîmes et Béziers", explique Nordine El Ouachmi, le dirigeant et fondateur de Bureaux & Co, qui se développe tant sur le mode de la franchise que de l'intégration en propre à son réseau.

"Pour l'anecdote, notre espace de coworking de Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, devait ouvrir le jour même où a été décrété le confinement", détaille le dirigeant, persuadé que le coworking reste un espace de solution pérenne pour les TPE et les PME.

20 à 30 % de chiffre d'affaires en moins

Avec une stratégie d'ouverture dans des villes dont le bassin de population est égal ou supérieur à 50 000 habitants (Valence, Annecy, Béziers...), Bureaux & Co se distingue de sa concurrence davantage attirée par les métropoles, que Bureaux & Co investit par ailleurs à l'instar de Nantes et Rennes.