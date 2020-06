Le 1er espace partagé Réso Santé bientôt ouvert dans la gare Saint-Roch de Montpellier

La marque Réso Santé, lancée par la holding BuroStation (qui exploite aussi des espaces de coworking sous la marque Bureaux & Co) a pour vocation de chercher de petits espaces de travail (12 ou 30 m2) pour installer des indépendants par affinités professionnelles.

En mars 2017, l'entreprise montpelliéraine avait été retenue sur l'appel à projet de la SNCF-Gares & Connexions (filiale de SNCF Mobilités, chargée de gérer et de développer les gares de voyageurs du réseau ferré national) en Nouvelle Aquitaine pour la création d'espaces collaboratifs partagés dans trois gares, à Niort (79), Angoulême (16) et Rochefort (17).

C'est aussi BuroStation qui avait remporté, début 2018, l'appel à projet pour aménager le rez-de-chaussée de la gare de Montpellier. Ce projet sera le premier déployé par la marque Réso Santé. Et il est aujourd'hui en passe de se concrétiser puisque le dirigeant fondateur de BuroStation, Nordine El Ouachmi, annonce que cet espace ouvrira en juillet prochain.

Site pilote

Cet espace médical partagé et flexible occupera donc 300 m2 au rez-de-chaussée de la gare Saint-Roch, pour une dizaine de cabinets.

« Nous avons déjà une trentaine de praticiens attente, dans les domaines de la santé et du bien-être, assure Nordine El Ouachmi. La moitié d'entre eux seront des résidents permanents, les autres des praticiens qui ont déjà un cabinet ailleurs et qui veulent élargir leur patientèle. Ces derniers travailleront avec un agenda partagé. »

L'entrepreneur annonce qu'il installera un deuxième espace Réso Santé de 200 m2 dédiés au bien-être, au sport et à la santé sur le parc Bellegarde à Castelnau-le-Lez, 3 000 m2 dans les anciens locaux d'Ubisoft, « dont 2000 m2 de bureaux en coworking ». Les travaux ont démarré et le site accueillera également une micro-crèche, une salle de sport et un restaurant du midi.