Logements : « Il faut que l’UE mette en œuvre une politique de l’offre mais aussi de soutien à la demande »

Le président de Build Europe, Marc Pigeon (président de Roxim à Montpellier) lance un appel à l'Union européenne pour travailler sur le logement abordable. (Crédits : Roxim)

Investir les petites villes et villes moyennes pour réindustrialiser et construire des logements, soutenir l’offre mais aussi la demande ou recourir aux financements privés pour développer l’offre locative sociale en complément des opérateurs publics. Build Europe (via son président, le Montpelliérain Marc Pigeon) monte au créneau pour faire des propositions en matière d’aménagement du territoire post-Covid.