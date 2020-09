Pourquoi Promeo s’associe avec Nature & Résidence

Le groupe Promeo, promoteur immobilier, et Nature & Résidence Groupe, spécialiste des résidences en parcs résidentiels de loisirs (PRL), annoncent avoir engagé un partenariat stratégique « afin de renforcer leur expansion sur un marché émergent à fort potentiel ». Les deux sociétés viennent de créer « une structure commune qui portera l'ensemble des PRL en cession d'emplacement réalisés par les deux entreprises ».

« Cette alliance doit permettre de répondre à une demande en forte croissante, expliquent les deux entreprises dans un communiqué. Avec plus de 3 millions de résidences secondaires en France, ces biens sont très convoités par les Français. La période inédite de confinement que nous venons de vivre et ses conséquences sanitaires et sociales ont multiplié les envies d'acquérir son pied à terre au vert ou à proximité de la mer. »

« Développer notre réserve foncière »

Depuis plus de 40 ans, Promeo (145 M€ de chiffre d'affaires, 80 collaborateurs), dont le siège social est à Sète (34) et qui est présidé par Olivier Ganivenq, propose des maisons, appartements ou bureaux, en accession, social ou résidences gérées (étudiants, seniors, tourisme...). Le Groupe, est également à l'origine de la création de Vacanceselect, aujourd'hui leader européen de l'hôtellerie de plein air.

« Notre rapprochement avec Nature & Résidence était une évidence et les bénéfices sont d'ores et déjà multiples, commente Olivier Ganivenq, P-dg du Groupe Promeo. Notre association va nous permettre d'accélérer le développement de notre réserve foncière tout en renforçant notre présence sur l'ensemble du territoire national, en particulier sur des lieux à fort potentiel touristique. C'est également l'assurance d'une diversification rapide de nos offres produits sur un marché de l'immobilier de loisirs que nous maîtrisons parfaitement depuis de longues années. »

Une dizaine de projets d'ici fin 2021

Nature & Résidence Groupe (15 M€ de chiffre d'affaires, 15 collaborateurs), créé en 2009, est basé au pays basque (à Anglet) et dirigé par Luis Do Souto. En 2019, il a bouclé une levée de fonds auprès d'investisseurs privés. Alors qu'il a réalisé une dizaine de programmes exploités sous sa marque Nature & Résidence Village, le groupe associera désormais son nom et sa marque au groupe Promeo pour réaliser des projets en commun.

Ainsi, les nouveaux associés projettent-ils notamment de réaliser une dizaine de PRL dès la fin 2021, le premier étant situé sur la côte sud des Landes, près de Capbreton.

« C'est une étape importante que nous franchissons aujourd'hui en nous rapprochant de Promeo, acteur immobilier de référence en France, assure Luis Do Souto, président de Nature & Résidence Groupe. Cette opération consolide notre position de leader sur cette activité en fort développement qu'est le PRL en cession de parcelles et nous permettra de multiplier plus rapidement nos projets. »

Les deux groupes précisent que chaque entité à vocation à rester pleinement indépendante sur le plan opérationnel.