Immobilier d’entreprise : un 3e trimestre de bon augure à Montpellier

Malgré une pénurie d'offre de bureaux neufs, le marché montpelliérain réalise un bon 3e trimestre 2020. (Crédits : DR)

Le 3e trimestre s’est terminé sur une note positive pour le marché de l’immobilier d’entreprise montpelliérain. Malgré un contexte économique et sanitaire complexe, 17 800 m2 de bureaux et 12 900 m2 de locaux d’activités ont été commercialisés. Des résultats en forte hausse par rapport à la même période il y a un an.