Everlia va (enfin) pouvoir lancer la construction de sa nouvelle usine à Béziers

(Crédits : Everlia)

L’entreprise héraultaise Everlia, qui construit des maisons et bâtiments à base de containers recyclés, s’apprête à franchir un nouveau cap. Après plus d’un an de négociations, elle vient enfin de signer le compromis de vente d’un terrain de 4 ha sur une zone industrielle de Béziers, où elle fera ériger sa future usine de 10 000 m2. Dans le même temps, l’entreprise ouvre son capital, une procédure encore en cours.