Le secteur du bâtiment alerte sur la fragilité des entreprises

Le 24 novembre, la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) Occitanie Méditerranée avait invité la FFB 34, les FNAIM 34, les notaires de l'Hérault et les architectes à échanger sur la situation du secteur de la construction, que tous s'accordent à qualifier de sombre au regard des résultats du 3ème trimestre 2020.

Laurent Villaret, président de la FPI Occitanie Méditerranée, pointe le niveau inquiétant des mises en vente et des ventes nettes sur le périmètre de l'ex-Languedoc-Roussillon, ainsi que la « quasi-extinction des marchés du neuf » sur les villes de Béziers et de Narbonne. Le promoteur appelle également les collectivités à « déconfiner les permis de construire » pour débloquer certains projets et enclencher la production de logements.

BTP : la crainte d'une perte de 5.000 emplois dans l'Hérault

Thierry Ducros, Président de la FFB 34, garde un œil sur le niveau d'activité du secteur, sur la trésorerie des entreprises et sur l'emploi.