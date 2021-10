Immobilier d’entreprises : comment Idec Grand Sud s'adapte aux évolutions et besoins

L’entreprise Sequabat devient Idec Grand Sud et change de dimension. Le constructeur héraultais veut adresser un marché régional élargi, en proposant de nouvelles compétences face à l’évolution des enjeux du marché immobilier, confronté à une pénurie de foncier et à de nouveaux besoins sur la logistique, l’immobilier de bureaux et la réhabilitation des bâtiments. Cette nouvelle entité du Groupe Idec vise une croissance de 50% de son activité dès 2022.