Promotion immobilière : le groupe montpelliérain M&A passe dans le giron d’Icade

Le 2 mai, le groupe Icade Promotion annonce l'acquisition d'une participation de 50,1% dans le groupe M&A, devenant ainsi l'actionnaire majoritaire du promoteur immobilier implanté à Montpellier. L'opérateur immobilier de la Caisse des Dépôts précise qu'il augmentera sa participation au capital de la société montpelliéraine à hauteur de 65% en 2023 et aura l'opportunité d'acquérir la totalité de l'entreprise au plus tard en 2025.

Cette opération fait suite à l'acquisition du promoteur immobilier montpelliérain Ad Vitam en décembre 2020, et permet à Icade Promotion de poursuivre sa stratégie d'ancrage en Occitanie.

« Cette acquisition s'inscrit dans la droite ligne de la feuille de route d'Icade Promotion, qui poursuit son expansion nationale, explique Emmanuel Desmaizières, directeur général d'Icade Promotion. Il s'agit d'une opportunité attractive pour renforcer notre présence sur une région très dynamique. Les équipes de Laurent Romanelli et Xavier Bringer (associés et mandataires sociaux du groupe M&A, respectivement président et directeur général, NDLR) sont très complémentaires de celles d'Icade Promotion dans le groupe afin d'accompagner la croissance du groupe M&A et poursuivre ensemble le développement d'opérations de référence en matière de construction bas carbone. De plus, le positionnement du groupe M&A, notamment avec ses marques dédiées à la mixité sociale et l'accession à prix abordable, est en cohérence avec notre raison d'être tournée vers le logement pour tous. »

Deux marques qui seront développées

Fondé à Montpellier en 2004, le groupe M&A (24 salariés, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires) est un acteur régional de la promotion immobilière, opérant sur le sud-est de la France (sur un triangle Perpignan-Nice-Lyon), avec 23 résidences et 2.000 logements livrés.

En novembre 2021, le promoteur montpelliérain avait présenté la restructuration de ses marques et filiales : M&A Immobilier avec deux marques principales, Kalithys (dédiée à la mixité sociale, avec des logements aidés et intermédiaires) et Silver Garden (résidences séniors), et la filiale Ma Gestion Premium (gestion, syndic, transaction, location).

Son ambition était alors de développer son périmètre géographique d'intervention au niveau national, ce que ce mariage avec Icade Promotion va lui permettre de faire.

Les deux marques Kalithys et Silver Garden seront conservées et même développées. Selon Icade, « le portefeuille d'opérations acquis en promotion représente un potentiel de chiffre d'affaires de l'ordre de 170 millions d'euros HT sur les trois prochaines années ». Soit quelque 1.000 logements signés aujourd'hui, précise Laurent Romanelli.

Une surface financière suffisante

Les deux dirigeants de M&A Promotion, Laurent Romanelli et Xavier Bringer, restent mandataires sociaux et conservent la direction du groupe.