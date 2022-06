Le groupe Angelotti passe dans la galaxie Nexity

Le 23 juin, le promoteur immobilier Nexity annonce qu'il prend des parts majoritaires (55%) dans le groupe héraultais Angelotti, spécialisé dans l'aménagement urbain et la promotion immobilière. La signature de l'accord, soumis à l'autorisation de l'Autorité de la Concurrence, devrait être finalisée au 3e trimestre 2022. Le solde des titres restera détenu par les dirigeants actuels.

Créé à Béziers en 1981 par Louis-Pierre Angelotti et spécialisé dans l'aménagement foncier (vente de terrains à bâtir, aménagement de nouveaux quartiers), le groupe Angelotti a progressivement complété son offre par une activité de promotion immobilière à compter de 2008. Il opère sur les marchés de Montpellier, Béziers, Nîmes et Perpignan, visant également aujourd'hui l'aire toulousaine ainsi que la région PACA.

Dans la corbeille de la mariée, « un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros et plus de 20% de croissance en 2021 » et un « pipeline élevé représentant environ six années de chiffre d'affaires », annonce Nexity dans un communiqué.

Le groupe Angelotti, qui compte plus de 140 collaborateurs, annonce ainsi, en 2021, près de 1.600 réservations (900 en aménagement, 700 en promotion).

« Des partenaires réputés et implantés »

Parallèlement à cette opération, le groupe Angelotti prévoit l'acquisition de 55% de Moreau Investissement, société de Yohann Moreau, associé et partenaire du groupe Angelotti dans de nombreuses opérations, notamment dans les Pyrénées-Orientales. Louis-Pierre Angelotti, président du groupe Angelotti, Roch Angelotti, son directeur général, et Yohann Moreau, président de Moreau Invest, conserveront leurs fonctions respectives.

« L'acquisition du groupe Angelotti est une avancée majeure pour Nexity, affirme Véronique Bédague, la directrice générale de Nexity. Cette opération est pleinement en ligne avec l'ambition stratégique du groupe de renforcer son offre dans l'aménagement, une activité d'implantation longue et de transformation des territoires au service de nos clients collectivités. Elle permettra également à Nexity de renforcer ses parts de marché en promotion résidentielle en Occitanie et PACA, deux régions où les perspectives de croissance sont importantes, en s'appuyant sur des partenaires locaux réputés et fortement implantés. »

Louis-Pierre Angelotti déclare de son côté : « Par cette opération, et en plus de ses propres compétences, le groupe Angelotti bénéficiera de toutes les expériences et références de Nexity sur les sujets prégnants de l'urbanisme durable et de la production vertueuse de logements, au travers notamment des modes constructifs innovants et de la mutation des friches industrielles ».