En phase d’accélération, NG Promotion lève 15 millions d’euros pour sécuriser son plan de développement

Créée et dirigée par Cédric Gonzalez, 43 ans, la société de promotion immobilière montpelliéraine NG Promotion, présente en Occitanie, PACA, Rhône-Alpes et Ile-de-France, a ouvert, cet été, son capital au fonds d'investissement lillois Green Immo & Greline. La levée de fonds de 15 millions d'euros inscrit le promoteur dans une nouvelle phase de développement.

LA TRIBUNE - NG Promotion a levé, cet été, 15 millions d'euros auprès d'un fonds d'investissement. Dans cette opération, vous restez président et actionnaire à hauteur de 60%. Pourquoi cette décision ?

Cédric GONZALES - J'ai créé NG Promotion en 2006 en étant parti de rien. A ce jour, plus de 2.000 logements ont été réalisés et notre carnet de commandes est bien rempli. Je suis très bon en développement, marketing et commercial mais la partie financière est complexe. Or il n'était plus possible de me développer en tension de trésorerie permanente (en juillet 2022, NG Promotion avait perdu la moitié de ses capitaux propres, NDLR) et d'assumer seul notre croissance et notre activité. Soit je vendais et je laissais la place à des majors, mais pour moi, c'était hors de question car NG Promotion est une entreprise familiale. Soit je faisais cette levée de fonds qui me rassure quant à la pérennité de la société. Et mon frère monte au capital avec ma fille.

C'est le fonds d'investissement Green Immo & Greline, présidé par Guy Loyez, qui vous accompagne...

Guy Loyez a été nommé président du conseil de surveillance de NG Promotion. Son expertise va permettre d'améliorer les processus internes et de booster nos performances. Cette nouvelle structuration a été faite avec des pointures, le cabinet d'avocats en droit des affaires Darrois et Eight Advisory qui est un cabinet expert en stratégie financière et industrielle. Ils nous ont permis de réaliser un business-plan à la fois prometteur en termes de chiffre d'affaires mais prudent en termes de méthodes comptables, appréciations de chiffre d'affaires, etc. Jusqu'à présent, je faisais des business-plans dans mon bureau, aujourd'hui je m'entoure des meilleurs.

Vous annoncez, cette année, un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et tablez sur 80 millions d'euros en 2023. Quels sont vos projets immobiliers en cours ?

Nous avons plus de 2.000 logements dans le pipe, que ce soit en Occitanie, en PACA, en Rhône-Alpes ou en Ile-de-France, avec 24 permis à déposer d'ici la fin de l'année. Ainsi à Lattes et Pérols, nous allons réaliser deux tours, en copromotion avec M&A Promotion et CDC Habitat. Ce sera surprenant et innovant ! Nous avons des projets de logements dans le Gard à Uzès, et dans l'Hérault à Mauguio, Maurin, Baillargues et Agde. Tous ces terrains étant déjà achetés... Hors Occitanie, nous avons une belle opération sur le siège historique de la famille Nicollin à Lyon, mais aussi à Nice et Menton. Toutes ces opérations en cours représentent 154.000 m2 pour environ 600 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Vous réalisez aujourd'hui 40% de votre chiffre d'affaires en Occitanie mais aucun projet sur la métropole montpelliéraine. Pour quelles raisons ?

Pour des problèmes de délivrance de permis de construire. Je n'aimerais pas être maire aujourd'hui avec, comme à Montpellier, 60 promoteurs sur son dos ! J'ai pris le parti de partir de la Métropole plutôt que de faire la queue...Même avec sa meilleure volonté, ce qui n'est pas le cas, il ne peut satisfaire tout le monde. Je pense, comme l'a déclaré le président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers, que nous sommes déjà rentrés dans une crise du logement car certains maires ont fait excès de zèle avec blocage de permis de construire. Or cela fait monter les prix et cela conduit des gens à la précarité car il y a moins de logements sociaux. Il faut donc bouger, aller voir de nouveaux territoires...

C'est pour cette raison que vous avez créé, en juin dernier, une filiale dédiée à la montagne ?

Je suis passioné de montagne, j'adore me reconnecter avec la nature. La montagne propose un mode de vie différent. L'idée n'est pas de venir la bétonner mais de proposer des projets spécifiques dans des stations de taille moyenne. Nous travaillons actuellement sur un projet très haut de gamme de résidences à Auron (Alpes-Maritimes, NDLR) dédié aux Monégasques qui souhaitent s'évader au grand air, et sur un projet à Megève (Haute-Savoie, NDLR).

NG Promotion compte actuellement une trentaine de collaborateurs. Pour accélérer, quelles sont vos perspectives en termes de recrutements ?

Nous venons de lancer une campagne dynamique de recrutements à Montpellier, sur des profils de responsables programmes, comptables, contrôleurs de gestion et développeurs. Nous sommes aujourd'hui 32 et nous allons frôler les 45 collaborateurs d'ici la fin de l'année. Nous allons également monter en puissance sur Nice et Paris, et ouvrir une nouvelle agence en début d'année prochaine à Toulouse. Nous pensons finir 2023 avec 60 collaborateurs, entre 65 et 80 d'ici 2024 puis 90 en 2025.

Pour accueillir ces nouvelles équipes, vous avez déménagé votre siège social près de l'aéroport Montpellier Méditerranée...Vos bureaux étaient devenus trop exigus ?

Oui, ils ne nous permettaient plus d'embaucher. Mais nous avions aussi envie d'un bâtiment à l'image de notre savoir-faire et de notre philosophie. Ce nouvel écrin a été dessiné par Ora Ito. L'artiste Daniel Buren prépare une sculpture pour la fin de l'année et nous ferons l'inauguration du siège au printemps prochain. C'est un nouveau départ, avec la symbolique de l'aéroport à proximité, avec ses avions qui décollent...

Avec Thierry Aznar (alors président du groupe Helenis), vous avez été précurseur en plaçant l'art au cœur de vos réalisations (Castelbajac à la résidence Colorador, Yann Kersalé au Dahlia, Mist au Link etc.)...Avez-vous de nouveaux projets ?

Nous continuons de travailler avec des artistes de tous horizons. Nous venons également de nommer une directrice artistique et stratégique : elle a un cursus axé sur l'univers de la déco, du luxe et de la mode qui nous correspond. Elle aura en charge de pérenniser notre identité et notre marque différenciante : un groupe de promotion immobilière à la française, avec des goûts dans l'air du temps et du raffinement.

Ce nouveau plan de marche, que vous avez intitulé NG Build 2025, va t-il modifier votre perception de promoteur ?

Non, je suis fier du chemin parcouru mais avec cette restructuration, je ne veux pas m'éloigner des fondamentaux. Je n'oublie pas mes origines : je suis petit-fils de paysan. Je souhaite continuer d'ancrer mon ADN dans toutes mes résidences.