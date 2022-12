La foncière Hibrid, Gaïa Promotion et Pitch Promotion construiront la Cité de la gastronomie Paris-Rungis

La foncière montpelliéraine Hibrid, spécialisée en immobilier tertiaire enrichi (elle développe des lieux de convivialité hybrides sur des opérations de revitalisation, à l'image du Marché du Lez à Montpellier), et la société montpelliéraine de promotion immobilière Gaïa Promotion annoncent le 8 décembre être lauréates de l'appel d'offres pour le projet de création d'une Cité de la gastronomie sur le site de Paris-Rungis, en co-promotion avec le promoteur Pitch Immobilier.

La future Cité de la Gastronomie Paris-Rungis, qui s'étendra sur 53.000 m2 (12.650 m2 de surfaces de plancher), a été imaginée comme autour d'une place de village et aura une vocation de convivialité et de partage, mais aussi de transmission des savoir-faire.

Elle sera articulée autour de cinq pôles. Tout d'abord des pavillons de la gastronomie (8.000 m2) où chaque région de France aura son propre pavillon, mais également des pavillons de filières pour mettre à l'honneur les grandes maisons et les interprofessions et donnant à voir le cycle complet d'un produit, de sa forme brute à consommable. La fabrique culturelle (6.500 m2) permettra de découvrir les métiers de la gastronomie via des expositions immersives. Le Campus de la Cité (6.000 m2) accueillera un pôle de formation aux métiers de bouche ainsi que des ateliers culinaires à destination du grand public. Le Lab de la Cité (10.500 m2) aura vocation à encourager les synergies entre professionnels du secteur, mais aussi avec le MIN de Rungis, avec des espaces de travail modulables (bureaux, salles de réunion, espaces de coworking). Enfin, le Hub de la Cité (22.000 m2) sera un lieu événementiel destiné à accueillir des événements autour de la gastronomie, « à portée locale, régionale, nationale et internationale ».

1.500 emplois à terme

Les lauréats promettent « une architecture totem bioclimatique, modulable et évolutive à la qualité environnementale exemplaire, distinguée par les labels Bream - Biodivercity - Biosource et BBCA », et « des jardins ludiques et productifs ».

« En collaboration avec nos partenaires, nous avons imaginé un projet qui va faire rayonner la gastronomie à travers la France et le monde et valoriser tous les acteurs de la filière, déclare Alexandre Teissier, président d'Hibrid et de Gaïa Promotion, dans un communiqué. Cette opération marque une nouvelle étape de développement pour notre structure qui a ancré, depuis ses débuts, la gastronomie dans son ADN. »

Le volet architecture sera confié aux cabinets MG-AU Michel Guthmann & Associés, Marc Mimram Architecture Ingénierie, et Archikubik.

Une phase d'étude va s'ouvrir en 2023, les travaux étant annoncés pour la période 2025-2027, en vue d'une ouverture fin 2027.

Annoncée comme une « véritable locomotive économique et culturelle pour Rungis et le Grand Paris », la Cité de la Gastronomie devrait générer à terme, selon les porteurs du projet, quelque 1.500 emplois pour la filière et les autres secteurs associés.