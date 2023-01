Construction bois hors-site : Eocène donne un coup d’envoi sur la Métropole de Montpellier

Dans le nouvel écoquartier de Clapiers, sur la ZAC du Castelet, le programme immobilier Miles David et ses 17 villas à ossature bois construites hors-site, est le premier ensemble de logements individuels conforme à la réglementation RE2020. Il s'agit aussi de la première opération d'envergure conçue suivant ce système constructif sur le territoire.

« Nous donnons le coup d'envoi ! », se plait à croire Morgan Chabalier, cofondateur de la société de promotion immobilière Eocène, porteuse du programme.

Eocène, créée en 2018 par Morgan Chabalier (entreprise Panomur, système de construction bois hors-site basé à Saint-Georges-d'Orques, dans l'Hérault) et Tristan Séchaud (promoteur immobilier Cogim), est spécialisée dans la construction de villas en bande, logements intermédiaires et maisons individuelles. Entre les temps (longs) de développement et la crise sanitaire, il s'agit de la première opération réalisée par Eocène, qui ambitionne désormais de se développer « sur tout l'arc méditerranéen », précisent les cofondateurs.

Le 19 janvier, ils présentaient le chantier de Clapiers et surtout le système constructif Panomur qui est utilisé pour réaliser les 17 villas (de 90 à 140 m2).

Des gains sur les délais, la gestion des déchets et le transport

« Le système constructif Panomur permet de rationnaliser les tâches en usine, avec la pose des panneaux sur racks, incluant l'isolation, l'électricité, la plomberie, le chauffage, la menuiseries ou les parois intérieures, explique Morgan Chabalier. Il faut compter six mois entre le premier coup de pelle sur le chantier et la livraison des premières villas, au lieu de 12 à 15 mois suivant le mode de construction traditionnel. »

Les premières villas seront ainsi livrées en avril prochain, les autres en octobre. Le dirigeant rappelle les gains d'un tel système constructif hors-site « sur les délais car on travaille en temps masqué, sur la gestion des déchets puisqu'on construit 80% en usine, et sur le transport puisqu'on ne fait qu'un seul trajet de l'usine vers le chantier ».

Bois des Cévennes gardoises

La fabrication hors-site des villas se fait chez Evolusud, concessionnaire du système Panomur, dans son usine de Miramas (Bouches-du-Rhône). Le bois utilisé provient des Cévennes gardoises et de Savoie, « et nous privilégions autant que possible les circuits courts et des matériaux d'isolation biosourcés, par exemple la laine de bois », indique Tristan Séchaud.

Construites selon les standards de la RE2020, les villas disposeront de panneaux photovoltaïques en autoconsommation sur le toit, « produisant environ 15% de leurs besoins », précise Morgan Chabalier. Elles intégreront également des bornes de charge pour véhicules électriques.

L'opération se fait à prix maîtrisé d'environ 4.000 euros/m2 (foncier inclus). Selon les cofondateurs d'Eocène, « il reste une villa à commercialiser ».