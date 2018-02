Lustrel investit 400000 € sur son site de production

Lustrel Laboratoires, l'un des cinq principaux façonniers de compléments alimentaires, va investir 400 000 € sur son parc machines et sur la mise à niveau "pharmaceutique" d'anciennes salles de production au sein de son usine de Saint-Jean-de-Védas (34). En effet, depuis deux ans, l'entreprise enregistre une forte croissance de son activité de sous-traitance pour l'industrie pharmaceutique, avec notamment la signature de deux grands comptes du secteur en 2017.

L'intérêt croissant des Big Pharma

À ce jour, Lustrel Laboratoires affiche un portefeuille clients de 10 laboratoires, que l'entreprise compte doubler en 2018. Ce créneau passerait alors de 20 % de l'activité (CA 2017 : 9,1 M€, en hausse de 7,2 %) à 30 % à court terme.

"Beaucoup de sociétés produisent des compléments alimentaires - sur internet, par VPC ou en parapharmacie - et ce marché, qui connaît une croissance à deux chiffres, attire les groupes pharmaceutiques, explique Gilles Clochette, directeur général de la société. Bien que nous ne fabriquions pas de médicaments, certains d'entre eux nous confient la production de ces compléments. Après avoir été référencé comme sous-traitant par le premier d'entre eux, au bout d'une année de tests, analyses et audit, il y a un effet boule de neige auprès des autres acteurs du secteur."

De nouvelles perspectives en Asie

L'effort d'investissement de Lustrel Laboratoire va se traduire par le doublement de ses capacités de production de gélules, en lien également avec la croissance de ses autres activités (industrie cosmétique et agroalimentaire), sur le front de l'export notamment (25 % de l'activité en 2017). En plus de ses marchés cibles traditionnels en Europe, la société a ouvert un bureau à Hong-Kong, en 2016, pour rayonner sur le Moyen-Orient, l'Asie et l'Australie.

"Nous sommes en pourparlers avec des prospects en Iran, en Chine, au Vietnam ou au Kazakhstan", précise Gilles Clochette.

Lustrel Laboratoires emploie 40 salariés, et affiche un prévisionnel de 10 M€ sur l'exercice en cours. L'entreprise compte 800 clients, et propose 5 000 formulations différentes (aides minceur, secteur sportif, santé de fond ou produits bien-être).