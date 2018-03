L'Héraultais Delta Voiles est repris par Incidence Group

Créée en 1972, l'entreprise Delta Voiles, basée à Mauguio (34), est fabricant de voiles pour plaisanciers, croiseurs ou régatiers. Son dirigeant Bernard Mallaret et Yannick Richomme, actionnaire et responsable du développement de Incidence Group, annoncent la finalisation des négociations sur le rachat de l'entreprise héraultaise par la holding Incidence Group.

La holding, dont la maison-mère est à La Rochelle (17), comptait jusqu'alors deux filiales : Incidence Sails, spécialisée dans la voilerie pour catamarans de croisière et pour très gros bateaux (implantée à La Rochelle, Brest, Lorient, et près de Toulon), et Incidence Technologies, positionnée comme leader mondial de la fabrication de tissus utilisés pour les voiles (installée à Périgny, 17).

Autonomie préservée

« C'est une démarche que j'ai engagée dans le cadre du plan de développement de l'entreprise, avec deux objectifs : booster la croissance de Delta Voiles et, puisque je serai bientôt à la retraite, assurer sa pérennité, explique Bernard Mallaret. Tout est parti du constat que les gros sont en train de devenir encore plus gros et que pour lutter, mieux vaut les rejoindre... L'originalité du projet (cession accompagnée par Pascale Heran, présidente du cabinet de conseil montpelliérain Private Partner, NDLR), c'est qu'il s'agit d'un mariage, pas d'une absorption. Incidence Group garde Delta Voiles telle quelle et c'est sa holding qui s'agrandit avec une 3e filiale. L'association s'est faite sur des valeurs partagées en terme de qualité, de performance. Il n'y a pas de choc de culture ! Dans ce projet de rachat, la proposition m'a été faite de travailler comme conseil du groupe pour faire lien technique entre les filiales et le groupe. »

Les deux voileries continueront donc d'exister et conservent leur autonomie, mutualisant les moyens de R&D, leurs cultures industrielles et les achats.

Au passage, Delta Voiles s'enrichit d'un accès à la technologie du groupe et notamment de ses tissus (brevetés). La société héraultaise a réalisé un chiffre d'affaires de 2,65 M€ en 2017 (prévisionnel 2018 : + 4 à 8 %) et compte 14 salariés, tous repris lors du rachat.

Une petite voilerie à Porto

Bernard Mallaret pointe la spécificité de Delta Voiles :

« Nous sommes la 1e voilerie française à avoir mis en place un réseau de 12 points-enseignes (certaines sous accord de franchise, d'autres en propre, NDLR) dans les ports les plus stratégiques sur tout le littoral français, assurant la partie commerciale et les services de réparation et d'entretien. Nous sommes la 5e voilerie en chiffre d'affaires en France, mais la 3e sur le marché de la 2e monte (quand les propriétaires de bateaux changent les voiles, le marché de 1e monte étant celui des bateaux neufs, NDLR). Nous sommes donc complémentaires de Incidence Sails qui, elle, fait 10 M€ de chiffre d'affaires sur le marché de la 1e monte, sur un total de 13,3 M€. »

Juste avant le rachat par Incidence Group, et en accord avec eux, Bernard Mallaret avait finalisé le rachat d'une petite voilerie au Portugal.