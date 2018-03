Véhicule électrique : IES Synergy investit sur les solutions de charge à destination

À Saint-Aunès, à côté de Montpellier (34), IES Synergy s'impose comme l'un des acteurs du marché des solutions de recharge rapide pour véhicules électriques.

Le 15 janvier dernier, le groupe Nexans (fabricant de câbles) est entré au capital de l'entreprise (27,8 %) à la faveur d'une levée de fonds (montant non communiqué) conjointe avec Eurazeo, l'actionnaire majoritaire.

Objectif : se doter de nouveaux moyens pour accélérer son développement sur le marché du véhicule électrique, élargir sa gamme de produits, mais aussi renforcer sa présence internationale en recrutant des commerciaux dans des pays clefs européens (France, Angleterre, Allemagne et Scandinavie) et en Amérique du Nord. Au total, IES Synergy prévoit de recruter 25 personnes en 2018.

L'entreprise a bouclé l'année 2017 sur un chiffre d'affaires de 25 M€, « en progression de 25 % depuis quatre années consécutives », selon Jean-Benoît Moreau, directeur marketing. La majeure partie de la croissance se fait sur le chargeur pour véhicules électriques, même si 40 % du chiffre d'affaires repose encore sur les chargeurs embarqués pour le marché des véhicules industriels (fenwick, etc.).

Mais le marché du véhicule électrique évolue vite et la PME héraultaise se positionne d'ores et déjà sur d'autres créneaux d'avenir en développant de nouveaux produits pour s'adapter à la demande.

Ainsi, la question de l'autonomie, encore insuffisante, est cruciale pour le marché.

« Nous croyons que l'adoption du véhicule électrique doit passer par un dimensionnement approprié du réseau d'infrastructure de charge, fait observer Jean-Benoît Moreau. Une des populations enclines à l'adoption du véhicule électrique est celle des métropoles, où l'accès de véhicules thermiques sera de plus en plus restreint, voire interdit. Or, la majorité des habitants ne possède pas de parking privatif privé (avec des stations de charge lente, NDLR) : plus de 35 % des ménages en France, 50 % dans les grandes villes et 72 % à Paris. Et il existe très peu de chargeurs rapides dans l'espace public... On trouve de gros chargeurs de 50 kW sur l'autoroute ou dans certaines grandes enseignes commerciales, mais ils sont encore chers à l'installation et à l'abonnement. »