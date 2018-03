Hexis s’implante en Australie

Fabricant de films adhésifs pour la communication visuelle, Hexis vient d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle filiale à Brisbane (Queensland) en Australie. L'opération consolide la distribution de ses produits, ainsi que le marketing et le service sur le marché australien, qui étaient déjà fortement engagés depuis seize ans par la société Stickittome, basée à Melbourne (Victoria).

« Hexis connaît une croissance continue en Australie depuis plusieurs années, déclare Clément Mateu, Directeur Général d'Hexis, dans un communiqué. Nous sommes absolument convaincus que le marché australien représente un potentiel de croissance substantiel pour notre entreprise et ses partenaires. C'est pourquoi nous avons considéré que c'était le bon moment d'investir localement ».

Sur le plan logistique, l'opération se double d'un nouveau dépôt qui accueillera un stockage massif des produits et gammes de films d'Hexis, et d'un centre de formation assurant un service de proximité. Enfin, les clients et partenaires de l'entreprise héraultaise pourront aussi profiter d'un service commercial dédié.

« La nouvelle filiale australienne reflète aussi notre volonté d'améliorer la qualité de notre service et de l'assistance à nos clients et distributeurs dans cette région, rajoute Caroline Mateu, présidente d'Hexis. Je suis convaincue que notre présence dans la zone du Queensland contribuera à dynamiser l'ensemble des marchés locaux et voisins ».

Ces annonces débouchent aussi, dans le même temps, sur un renforcement des liens entre Hexis et Stickithome, avec une nouvelle politique conjointe destinée à "optimiser l'offre". La société australienne continuera à distribuer ces produits dans les régions de Victoria, Tasmanie, Australie du sud, Autralie de l'ouest et Nouvelle-Galles du sud.

Créée en 1989 par Michel Mateu et désormais dirigée par ses enfants Caroline et Clément Mateu, Hexis emploie 380 salariés dans le monde, et affichait un prévisionnel de 100 M€ en 2017.