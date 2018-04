Aerospace Valley affiche ses ambitions pour l'ex-LR

Concrétisant un souhait exprimé en 2015 par Martin Malvy, ex-président de la Région Midi-Pyrénées, et repris par Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, le pôle de compétitivité à vocation mondiale Aerospace Valley a officiellement inauguré son implantation à Montpellier, le 16 avril, en présence de 150 décideurs économiques. Ouverte à la rentrée 2017 dans les locaux de l'agence économique régionale Ad'Occ, cette antenne est animée par la chargée de mission Émilie Séveno, comme le révélait La Tribune-Objectif en janvier.

Déjà 40 adhérents

Positionné sur trois filières (aéronautique, espace, systèmes embarqués) en Occitanie et Nouvelle Aquitaine, Aerospace Valley compte 810 membres, dont 500 PME. Le pôle indique qu'il a identifié une centaine d'entreprises de l'ex-Languedoc-Roussillon susceptibles d'être intégrées à des projets d'innovation co-construits entre partenaires (groupes, ETI, entreprises, laboratoires, organismes de formation) et labellisés par ses soins.

"Nous sommes actifs sur l'aéronautique à Toulouse, sur l'espace à travers les lanceurs développés en Aquitaine et les satellites et applications spatiales en Occitanie, ou encore sur une filière technologique, les systèmes embarqués, qui couvre des secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile et le transport terrestre, décrit Yann Barbaux, président du pôle. De même, il y a aujourd'hui un fort développement autour du concept de "new space", qui facilite l'accès au spatial via l'exploitation de plus en plus répandue de datas collectées par géolocalisation, spectroscopie, etc."

Disposant d'un budget de fonctionnement de 3,8 M€ (dont 360 000 € cofinancés par la Région Occitanie et 20 000 € par Montpellier Méditerranée Métropole), Aerospace Valley compte déjà 40 adhérents dans l'ex-LR. Diverses actions ont déjà été lancées sur le plan local : deux "Meet-ups" thématiques (le spatial et l'avion électrique), un projet de R&D collaborative déjà labellisé et impliquant deux acteurs languedociens (l'entreprise gardoise Fogale Nanotech et le Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier), ou encore une convention de partenariat avec la société d'accélération de transferts de technologie, AxLR, signée à l'occasion de ce lancement.

Étendre la chaîne de sous-traitance aéronautique ?

Au-delà des projets d'innovation, Aerospace Valley indique qu'il veut également accompagner ces entreprises dans leur développement économique, notamment les échanges avec les sous-traitants et fournisseurs de la filière aéronautique. Quid des nombreux freins identifiés lors du 1er salon InterSud, en 2016 à Béziers (34), notamment en terme de certifications nécessaires pour s'aligner sur les appels d'offre ?

"Devenir fournisseur prend du temps, admet Yann Barbaux. Mais avant de songer à Airbus, on peut devenir fournisseur de rang 2 ou 3 auprès d'autres fabricants ou équipementiers. Le pôle est là pour fonctionner comme un outil de réseautage. Nous faisons beaucoup d'événements BtoB ou conventions d'affaires organisées autour de bassins d'emploi, où nous faisons venir des donneurs d'ordre en capacité d'intégrer des PME."

Ainsi, le pôle Aerospace Valley confirme sa présence sur la 2e édition d'InterSud, organisée le 30 mai à Béziers par la CCI Hérault, et sur un autre événement à venir en septembre à Alès (30). De son côté, la Région affiche sa confiance de voir les synergies promises se mettre en place.

"Grâce à cette implantation, chacun doit pourvoir tirer parti de la dynamique qu'offre notre grande région, estime Carole Delga. Que ce soit dans la mécanique autour de Béziers et la mécatronique à Alès, dans la sécurité civile et la maintenance à Nîmes, dans le spatial et les systèmes embarqués à Montpellier, et dans la maintenance à Perpignan."

En Occitanie, la filière représente 102 000 emplois, dont 86 000 emplois directs. Elle intègre 1 100 entreprises (sous-traitants et fournisseurs), pour plus de 10 Mds € de chiffre d'affaires annuels, hors Airbus.