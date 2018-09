Profils Systèmes investit 8 M€ sur son usine de Baillargues

Fabricant de profilés en aluminium pour la menuiserie, Profils Systèmes vient d'annoncer la première tranche d'un nouveau programme d'investissements, d'un montant de 8 M€, sur son usine située à Baillargues (34). Ce dernier est porté par la maison-mère de l'entreprise héraultaise, le groupe belge Corialis.

L'opération portera d'abord sur la création d'une deuxième unité de traitement par laquage des profilés aluminium. L'objectif est de "réduire les délais de livraison et favoriser les attentes de ses clients", fait-on savoir à Profils Systèmes.

De même, l'investissement portera aussi sur la construction de nouveaux bâtiments, d'une superficie de 5 000 m2, destinés à accueillir cette nouvelle unité de laquage. Le site industriel de Baillargues passera donc, à cette occasion, de 43 000 à 48 000 m2.

Créé en 1984, le groupe Corialis (2 000 collaborateurs) est l'un des premiers fabricants européens de profilés en aluminium vendus aux installateurs de fenêtres, portes, vérandas et murs-rideaux, de petite et moyenne tailles, sur les marchés de la construction neuve et de la rénovation. Il s'appuie sur divers sites (France, La Réunion, Pologne, Belgique, Grande-Bretagne, Serbie, Afrique du Sud) et commercialise ses produits dans plus de 20 pays.