Hexis signe un pacte technique avec Renault F1 Team

L'entreprise Hexis, dont le siège est à Frontignan (34), annonce le 1er octobre la ratification d'un « partenariat technique d'envergure » avec Renault Sport Formula One Team, l'écurie de Formule 1 du constructeur automobile français Renault.

Spécialisée dans le film adhésif pour la communication visuelle, l'entreprise héraultaise fournira sa gamme de supports vinyles (films de découpe ou d'impression numérique) permettant à l'écurie Renault Sport Formula One Team de réaliser la signalétique et le covering de véhicules dont elle a besoin.

Le partenariat commercial accompagnera la mise en œuvre de la charte graphique multisite de l'écurie, aussi bien sur les circuits qu'au siège de l'équipe de course française (Viry-Chatillon en France), où sont conçus les moteurs Renault pour sa propre écurie de course mais aussi pour ses clients motorisés par Renault, ou encore sur son site d'essais de Enstone (Royaume-Uni).

La collaboration inclut également le marquage des différents supports logistiques roulants du team (soit 16 camions d'hospitalité) et toute la signalétique du team pour ses déplacements autour du monde.

Un partenariat de haute technicité

"Hexis développera aussi une gamme de produits sur mesure pour l'équipe, adaptés à des besoins de haute technicité que seule la F1 est amenée à avoir", précisent les deux partenaires dans un communiqué commun.

Une technicité qui se niche notamment dans des films adhésifs de covering extrêmement fins permettant un gain de poids et qui se changent facilement, donc rapidement...

Par ailleurs, Hexis, qui collabore depuis deux saisons avec Edams, l'écurie de Formule E (championnat du monde de monoplaces électriques) de Renault, développe à cet effet des mises à la teinte spécifiques pour ces véhicules hautement technologiques.

"Deux teintes de bleu ont été développées récemment par Hexis pour s'adapter à la charte Edams Renault, et la prochaine étape se poursuivra sous un partenariat technique Nissan", précise l'Héraultais.

300 salariés dans le monde

Hexis dispose aussi d'un site industriel à Hagetmau (40), et a déployé des implantations commerciales en Guadeloupe, Martinique et Guyane, en Espagne, Suède, Italie et Allemagne, ainsi qu'en Australie depuis mars 2018.

L'entreprise emploie 300 salariés en France et 108 dans le monde, pour un chiffre d'affaires de 92,8 M€ en 2017 (dont 31,2 M€ à l'export) et un prévisionnel 2018 de 105 à 110 M€.

Outre l'historique film adhésif pour la communication visuelle, Hexis s'est diversifié sur la protection de surface et le covering des véhicules, le textile, la décoration ou encore le film anti-microbien dont le déploiement commercial est à venir.