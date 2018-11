Adesa investit 3,5 M€ pour construire une nouvelle usine

Fabricant d'étiquettes adhésives basé à Saint-Geniès-de-Malgoirès (30), Adesa, après avoir envisagé de construire un nouvelle usine de 3 000 m2 à La Calmette (30), a remanié son projet, qu'il a revu à la hausse. L'imprimerie gardoise construira finalement un nouveau site de 4 000 m2, sur un terrain de 18 000 m2 situé à La Rouvière (30).

Livrable en juin 2019, l'usine fait l'objet d'un investissement de 3,5 M€ porté par Adesa, avec des subventions représentant 10 % des dépenses et récemment accordées par l'Agglo de Nîmes Métropole et le Conseil régional. Elle permettra, dans un premier temps, de réunir sur un même site trois bâtiments distincts dans l'emplacement actuel.

La nouvelle usine sera notamment pourvue de sept à huit lignes de production, dont certaines dédiées à la prise de commande par internet. Adesa veut en effet, par ce biais, élargir son portefeuille de clients (les secteurs viticole, agroalimentaire, cosmétique et industriel, historiquement), en passant d'une logique de séries d'étiquettes en grands volumes à une multiplicité de commandes.

"Dans un secteur du print en contraction, l'une des tendances émergentes est la personnalisation d'étiquettes, car de plus en plus de clients veulent personnaliser leur produit. L'évolution technologique permet aujourd'hui de leur proposer cette offre sur des paniers de 100 ou 120 €. Cela nous permet de compléter notre portefeuille avec des petits producteurs - de miel, d'huiles d'olives, etc. - qui font directement la création en ligne, pour des séries de 50 à 10 000 étiquettes", détaille Ludovic Martin, directeur marketing et e-commerce d'Adesa.