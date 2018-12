Pera : forte croissance en perspective pour 2019

Intégrée depuis 2014 au groupe Pellenc, la société Pera a connu une année difficile en 2018 : son chiffre d'affaires devrait repasser sous les 30 M€, soit une baisse d'environ 10% par rapport à l'an dernier.

Concepteur et fabricant d'équipements vinicoles, l'entreprise basée à Florensac (34) a souffert d'une conjoncture difficile suite à la récolte viticole 2017 historiquement basse en France.

« Les investissements en cave ont été repoussés, indique Stéphane Cottenceau, responsable marketing produit et communication. L'année 2019 se présente beaucoup mieux, grâce à une récolte 2018 beaucoup plus abondante, au lancement fin 2018 de nouveaux produits et à notre développement à l'export. Nous tablons sur une croissance de 20 % de notre chiffre d'affaires, avec une belle progression à l'international. La part de notre chiffre d'affaires à l'export devrait être portée de 16 à 20 % l'an prochain. »