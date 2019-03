Stores et fermetures : le groupe gardois CSW acquiert Black Sun

L'entreprise gardoise Groupe CSW, installée aux Mages et à Alès, et dirigée par Gilles Capdessus, poursuit sa stratégie de croissance externe et annonce, le 1er mars, qu'elle rachète la société Black Sun, spécialisée dans la fabrication de stores, de rideaux et la confection de toiles techniques et acryliques sur-mesure (600 000 m2 de toile fabriqués en 2018).

Basée près de Lyon (sur la commune de Saint-Romain-de-Popey), Black Sun existe depuis 34 ans et emploie 23 salariés.

« La dimension industrielle de cette nouvelle entité est fondamentale car le Groupe CSW est avant tout un fabricant et je souhaite qu'il le reste, déclare Gilles Capdessus, le P-dg du Groupe CSW. Nous intervenons sur des marchés relativement matures, où il n'y a pas de produits innovants : la croissance externe, les synergies et la complémentarité d'entreprises régionales fortes constituent le principal levier de développement de notre groupe. »

Des entités autonomes

Né en 2003 de l'acquisition de la société MSL (moustiquaires, stores intérieurs et extérieurs) implantée aux Mages par Gilles Capdessus avec l'appui d'une holding familiale, le Groupe CSW avait intégré dès 2007 Stores Climatic (13), une entité dédiée aujourd'hui à l'ingénierie de la protection solaire.

Sermibat (volets roulants, portes de garage, rideaux de sécurité et pergolas), située près de Perpignan (66), a rejoint le groupe en 2008, puis MG Fermetures & Créations (volets roulants et battants en aluminium) en 2015.

Chaque entité a conservé son autonomie et est restée implantée sur son site d'origine. Le groupe CSW emploie aujourd'hui 85 salariés pour un chiffre d'affaires supérieur à 13 M€, réalisé essentiellement dans le grand quart sud-est de la France.

Développer l'hôtellerie haut de gamme

Son modèle économique repose sur une commercialisation de ses produits auprès d'installateurs et d'intégrateurs. Le P-dg mise sur cette nouvelle acquisition pour favoriser les synergies entre les différentes entités du groupe et renforcer sa position sur le marché français de la protection solaire et de la fermeture.

« Black Sun fabrique des produits haut de gamme pour le marché CHR (cafés, hôtels, restaurants, NDLR) ou le secteur du yachting, précise Gilles Capdessus. Or le Groupe CSW est un peu positionné sur le secteur du CHR "économique". Nous allons donc développer le secteur haut de gamme, et booster notre implantation nationale sur des zones où nous ne sommes pas présents comme l'Ouest et le Nord-Est. Par ailleurs, Black Sun a un accord de distribution exclusive des moteurs de store Lutron, leader américain de la motorisation de stores... »

Gilles Capdessus ambitionne de dépasser un chiffre d'affaires de 16 M€ en 2019 et vise les 20 M€ d'ici 2020. Tout en affirmant vouloir d'abord consolider dans les mois qui viennent cette nouvelle acquisition, le dirigeant n'exclut pas d'autres opérations du même type courant 2020.