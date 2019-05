La TeleScop signe avec Airbus Defence and Space

Première société coopérative et participative (scop) spécialisée dans les services en télédétection spatiale et cartographie, la TeleScop a annoncé, le 30 avril, la signature d'une convention de partenariat avec Airbus Defence and Space, la branche Espace du groupe Airbus. S'appuyant sur son expertise en terme d'accompagnement des acteurs publics et privés dans l'acquisition de données spatialisées, la start-up coopérative va désormais assurer la distribution, pour la France et l'Europe, des produits et services d'Airbus Defence and Space destinés aux entreprises et organisations intéressées par l'observation de la Terre par satellite.

Cofondateur de la TeleScop à Montpellier en 2018, Bastien Nguyen Duy-Bardakji a déjà collaboré avec Airbus, entre 2011 et 2016, au sein de GeoSud, un Centre international de télédétection et information spatiale pour le développement durable créé à Montpellier dans le cadre du Programme Investissements d'Avenir. "Son expertise en capteurs satellitaires et imagerie spatiale ainsi que sa connaissance des thématiques d'application ont convaincu Airbus de poursuivre la collaboration en confiant à la TeleScop la diffusion de ses produits et services auprès des utilisateurs français et européens", fait savoir la scop montpelliéraine.

Techniquement, la TeleScop distribuera une gamme de produits adressant différents besoins client : produits d'optique à très haute résolution spatiale, données radar, modèles numériques de terrain, etc. Elle proposera aussi son appui dans l'utilisation de services thématique d'Airbus, notamment dans l'agriculture de précision, la déforestation, ou la cartographie des terres émergées.

Créée en septembre 2018, la TeleScop compte quatre salariés. Elle affiche plusieurs collaborations en cours avec des bureaux d'études (Dark Sky Lab), des laboratoires de recherche (LOTERR, TETIS), des développeurs de logiciels libres (Mkina Coprus), etc.