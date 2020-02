5 000 ventes pour le nouveau jeu video du streamer-star ZeratoR

Sur le service de streaming dédié au jeu vidéo et à l'e-sport Twitch, ZeratoR cumule plus de 700 000 abonnés, et 697 000 sur Youtube. Une communauté qui place Adrien Nougaret, le Montpelliérain qui se cache derrière ce pseudonyme, parmi les trois premiers streamers de France.

Actif dans l'univers du jeu vidéo depuis 2010, le jeune homme de 29 an a multiplié les activités en tant que commentateur, joueur, organisateur d'événements et, depuis novembre 2015, comme producteur et co-fondateur au sein du studio montpelliérain Unexpected.

Un jeu de niche en 2D

En janvier 2019, le studio sort son premier jeu multi-joueurs, baptisé dWARf, mais doit arrêter les serveurs quelques mois plus tard face aux importants coûts financiers et à la difficulté de maintenir et d'améliorer régulièrement un projet de jeu multi-joueurs.

"Le projet était trop ambitieux mais c'était une bonne expérience", commente Lauriane Aveline, ancienne salariée d'Ubisoft, cofondatrice et directrice d'Unexpected.

Mais ZeratoR et son associée ne s'arrêtent pas là et sortent, le 22 janvier dernier, la deuxième production du studio. Le projet LooK INside est distribué sur la plate-forme Stream et affiche déjà 5 000 ventes.

"C'est un très bon chiffre pour un jeu de niche et en 2D, façon "point & click", comme dans les années 1990, souligne Lauriane Aveline. Le jeu est déjà doublé en anglais et nous préparons une version espagnole pour cette année."

Au troisième trimestre 2020, Unexpected sortira également une nouvelle production, accompagnée cette fois-ci par l'éditeur Goblin Studio et les Montpelliérains de Plug In Digital : un jeu de stratégie en 3D baptisé As Far As The Eye.

Une diversification vers les événements

Outre ses projets avec Unexpected, Adrien Nougaret s'investit dans l'organisation de compétitions. Il a notamment lancé l'événement caritatif Z Event, dont la troisième édition s'est tenue du 20 au 22 septembre 2019 depuis le Corum de Montpellier. Quarante-neuf streamers ont ainsi participé au 54 heures de live, permettant de lever plus de 3,5 M€ au profit de l'Institut Pasteur.

Prochain rendez-vous pour ZeratoR : l'édition de la Trackmania Cup le 13 juin 2020 à l'Accor Hôtels Arena de Paris, une compétition consacrée au jeu Ubisoft de course automobile Trackmania.

Axée sur le divertissement, la compétition se déroule sur des circuits inédits, créés sur mesure par ZeratoR. Lancée en 2012 sur une édition 100% en ligne, la Trackmania Cup s'est développée au fil des ans et s'installe en 2020 pour la première fois à Paris. Un nouveau défi pour l'organisateur ZeratoR.