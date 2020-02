Comment Bimp’Air veut séduire les poids lourds de l’industrie

Depuis deux ans, la pompe à vélo nouvelle génération Bimp'Air, mise au point par l'entreprise biterroise Production Functional Factory, a déclenché des convoitises. L'usage des systèmes Bimp'Air de gestion d'air comprimé et de gaz haute pression, nomades et rechargeables, s'est ainsi naturellement étendu dans le secteur de la moto ou de l'automobile, mais aussi dans le gonflage de ballons de sport.

Le dispositif Bimp'Air intéresse également les chauffagistes et plombiers, et se déploie aujourd'hui dans l'industrie.

« Notre innovation d'origine, une capsule d'air comprimé nomade et rechargeable pour regonfler les pneus de vélos, nous a conféré une expertise sur la gestion de gaz - air comprimé, azote ou CO2 - de façon nomade et rechargeable, avec différents types de capsules permettant d'en adapter les usages, déclare Nancy Aghilone, P-dg de Production Functional Factory. Nous sommes identifiés en quelques sortes comme le "sodastream du gonflage". Notre solution apporte haute pression et mobilité et d'autres applications possibles sont apparues. Nous avons ainsi eu des demandes entrantes de la part de diverses industries, aéronautique, génie climatique, ou construction, pour des applications auxquelles nous n'avions pas pensé, et qui nous ont incité à opérer un pivot stratégique. Ces nouvelles applications répondent notamment à des besoins en mobilité. Par exemple, du gonflage ou du réglage de pression sur un site industriel, de la détection de fuites, de l'alimentation d'outillages en portage pour de la retouche de peinture, de l'injection de graisse ou de résine. C'est une alternative aux importants câblages nécessaires pour raccorder de gros compresseurs. »