Le musée Haribo colle à l’histoire du Gard

Le musée du bonbon Haribo est d'abord un musée d'entreprise, tout à la gloire de la marque, avant d'être un musée du bonbon. Sa visite, très ludique, n'en demeure pas moins instructive dans une ville où le confiseur allemand emploie à ce jour plus de 350 personnes.

On y apprend notamment qu'Haribo est né de la contraction du nom de son inventeur (Hans Riegel) et de son berceau allemand de conception (Bonn), à l'instar d'un autre fleuron de la confiserie Ricola (Richteriech & Co - Laufen), suisse celui-là.

Arrivée en France à la fin des années 1960 à la...