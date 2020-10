Pourquoi Bio-UV lève 12,7 M€, dans un contexte sanitaire qui favorise son activité de désinfection

Créé en 2000, l'entreprise lunelloise Bio-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau et des surfaces par ultraviolets et depuis le rachat de Triogen en septembre 2019, le traitement de l'eau par ozone et par technologie AOP (combinant trois technologies de traitement : ozone, UV et peroxyde d'hydrogène). Il adresse ainsi les marchés maritimes (traitement des eaux de ballast des navires), terrestres (traitement des eaux de piscine, des eaux de process dans l'industrie, réutilisation d'eaux usées traitées et l'aqua-culture) et plus récemment de la désinfection de surfaces.

Le 1e octobre, elle annonce avoir réalisé une augmentation de capital en levant 12,7 M€ (contre environ 7 M€ prévus initialement) au prix de 5,80 € par action, auprès de 19 investisseurs institutionnels français et 7 internationaux, et représentant 21,20 % du capital social post-opération de la société.

« Les fonds levés à travers cette augmentation de capital vont principalement permettre de saisir les opportunités de croissances externes visant à acquérir notamment de nouvelles technologies propres dans l'univers de la désinfection sans chimie, et d'accompagner l'amplification des actions commerciales et marketing », annonce le groupe.

Croissance sur les marchés maritimes et terrestres

Quelques jours avant, le groupe, coté sur le marché Euronext Growth à Paris, avait publié...