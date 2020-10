La division Natural Colors du groupe danois Chr. Hansen (bien que rachetée) ancre sa R&D à Montpellier

Chr. Hansen, créée il y a plus de 140 ans, est une entreprise danoise spécialisée dans la fabrication d'ingrédients naturels (ferments probiotiques, enzymes et colorants naturels, reposant sur près de 40 000 souches microbiennes) pour les industries des secteurs alimentaire, nutritionnel, pharmaceutique et agricole.

Natural Colors, sa division dédiée aux colorants naturels, sert plus de 1 600 clients dans l'industrie des aliments et boissons. Basée à proximité de Copenhague, elle emploie quelque 650 collaborateurs, dont 48 à Prades-le-Lez, près de Montpellier. Ce site, créé il y a une vingtaine d'années, est devenu le centre de R&D mondial de la division Natural Colors il y a huit ans. C'est aussi depuis Prades-le-Lez que sont pilotées les activités commerciales pour la France et l'Afrique du Nord.